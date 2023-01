Oroscopo del Giorno 18 Gennaio 2023 Mercoledì

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Un’energia amorevole e frizzante ti circonderà oggi Gemelli, mentre Mercurio termina il suo moto retrogrado e la luna del Sagittario manda un bacio a Giove. Queste vibrazioni sono perfette per dare il meglio di te, poiché le persone che incontri saranno ricettive al tuo fascino. Nel frattempo, il sole e Plutone uniscono le forze nel settore della tua carta che governa la trasformazione, incoraggiandoti a muoverti con coraggio verso un domani più luminoso. Le buone vibrazioni continueranno a fluire stasera mentre la luna e Venere si allineano, portando sul tavolo un’atmosfera filosofica perfetta per coltivare connessioni spirituali, specialmente per quanto riguarda le questioni del cuore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ tua capacità di percepire le emozioni degli altri sarà pronunciata oggi, mentre Mercurio dirige le stazioni e la luna del Sagittario manda un bacio all’asteroide curativo Giove. Sebbene la tua natura compassionevole possa spingerti ad agire come fonte di sostegno per qualcuno che ne ha bisogno, cerca di non esaurirti durante il processo. Prenditi un momento per attingere alla tua gratitudine e apprezzare la bellezza che ti circonda quando la Luna manda un bacio a Venere, intensificando i tuoi sensi e la connessione con i regni materiali. Queste vibrazioni ti daranno anche il permesso di abbracciare il lusso, segnando l’occasione ideale per farti un regalo.

Il genere di film commedia o di ambientazione storica vi può interessare e lo potete seguire in serata, magari un classico che sceglierete con la vostra tipica precisione e accuratezza per gli attori, la validità del regista, la scenografia e la fotografia.

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quadro dei transiti odierni discreto con Nettuno che vi favorisce dal segno dei Pesci, vostro amico fidato sulla ruota dello Zodiaco, specie se siete nati nella terza decade. È la vita del gruppo familiare di appartenenza, dove sono inclusi anche gli amici, i conoscenti, le new entry, a fare la parte del leone quest’oggi. Si creano inviti e situazioni conviviali dove la vostra personalità, così calda e umana, ha modo di brillare e di distinguersi. Ottimi i contatti con le sorelle e i fratelli, le figlie e i figli. Il Sole è in splendido rapporto per voi dal segno del Capricorno specie se appartenete alla terza decade.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non aver paura di condividere i tuoi pensieri e sentimenti con qualcuno di speciale oggi Bilancia, poiché Mercurio termina il suo retrogrado e la luna del Sagittario manda un bacio a Giove. Queste vibrazioni sono ideali anche per lavorare con mantra positivi, quindi assicurati di abbracciare l’ottimismo. Nel frattempo il sole Capricorno unisce le forze con Plutone, inaugurando un cambiamento positivo nelle relazioni che condividi con familiari e coinquilini, rendendo importante investire in tali legami. Un’atmosfera creativa e giocosa ti troverà nel corso della giornata, quando la Luna manderà un bacio a Venere e l’espressione artistica ti sembrerà particolarmente soddisfacente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di cercare supporto se ne hai bisogno oggi caro Acquario, poiché Mercurio retrogrado volge al termine e la luna del Sagittario si connette con l’asteroide curativo Giove. Anche se tendi ad essere una persona indipendente, questo clima cosmico ti ricorderà che non devi fare tutto da solo. Un’energia potenziante ti troverà mentre il sole e Plutone uniscono le forze nel settore della tua carta che governa il subconscio, dandoti la possibilità di liberarti dagli schemi che ti hanno trattenuto. La tua popolarità aumenterà stasera quando la Luna manderà un bacio a Venere e potrebbero arrivare nuovi ammiratori.

Oroscopo del Giorno 18 Gennaio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stabilire obiettivi e strategie per il futuro rafforzerà il tuo ottimismo oggi Cancro, mentre Mercurio termina i suoi movimenti retrogradi e il sole del Sagittario manda un bacio a Giove. Usa questa energia per onorare il tuo valore lavorando per i tuoi obiettivi e comprendi che l’universo provvede a coloro che prendono l’iniziativa. Nel frattempo, il sole del Capricorno unisce le forze con Plutone trasformativo, attivando il settore della tua carta che governa l’amore. Usa questa energia per nutrire le tue compagnie più apprezzate, facendo uno sforzo concertato per stabilire dinamiche sane. Pianifica di fare qualcosa di carino per il tuo corpo quando la Luna manda un bacio a Venere, chiedendoti di dare la priorità alla tua salute.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sintonizzati con il tuo corpo e la tua mente questa mattina caro Scorpione, mentre la luna del Sagittario manda un bacio all’asteroide curativo Giove. Questo scambio celestiale riguarda l’abbracciare il benessere, specialmente per quanto riguarda le tue abitudini e la tua salute. La tua voce avrà un peso per tutto il giorno, mentre il sole del Capricorno si avvicina al trasformativo Plutone. Appoggiati a queste vibrazioni dicendo la tua verità, anche se non sei sicuro di come verrà percepita. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la Luna condividerà un dolce scambio con Venere, segnando l’occasione perfetta per staccare la spina e praticare la cura di sé comodamente da casa.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di riconoscere e pretendere il tuo valore oggi Pesci, mentre Mercurio dirige le stazioni e la luna del Sagittario manda un bacio all’asteroide curativo Giove. Nel frattempo, il sole del Capricorno si avvicina a Plutone, aiutandoti a costruire relazioni importanti che possono rafforzarti su tutta la linea. Questa energia è perfetta anche per costruire la tua rete professionale, quindi assicurati di contattare i tuoi colleghi preferiti. Buone vibrazioni fluiranno la sera quando la Luna condividerà una connessione di supporto con Venere, chiedendoti di stabilire limiti sani per nutrire il tuo benessere spirituale, emotivo e mentale.