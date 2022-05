Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2022 Giovedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:La restrizione potrebbe pesare molto su di te oggi, Ariete. Forse ti viene ricordato che ci sono alcuni dettagli importanti di cui devi occuparti. Forse hai bisogno di adottare un approccio più disciplinato nella tua vita. È tempo di una ristrutturazione? Non aver paura del cambiamento e non lasciare che i sentimenti di responsabilità ti trattengano. Questo è un momento importante in cui puoi colpire alla grande.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Scoprirai che le azioni disciplinate sono il modo migliore per affrontare la tua giornata oggi, Leone. Rimani concentrato sul tuo percorso. Puoi svolgere molte attività contemporaneamente se giochi bene le tue carte. Cerca di non impantanarti con i dettagli. Le persone potrebbero farti preoccupare troppo. Non lasciare che la loro energia ostacoli i tuoi progressi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con Saturno nel vivace Aquario mentre Venere continua la sua sosta nell’esplosivo Ariete, sono valori astrali per te molto congeniali che ti aprono a una giornata briosa, frizzante, in armonia con le tue corde. La famiglia ti sorregge con entusiasmo: potrai organizzare oggi prossime scampagnate, gite al mare e ai laghi. La tua forma fisica è in piena fioritura di buona salute, chi si è allenato mostra un fitness di tutto rispetto.

Una splendida Venere accompagna le tue scelte affettive. Calore espansivo e slancio passionale non ti mancano: se sei single devi solo cogliere la mela che un provvido albero ti porge. Ti doni con tutto il tuo classico entusiasmo e con la felice consapevolezza che il tuo cuore è ritornato finalmente a battere, facendoti capire di essere sul punto di innamorarti.

Il pianeta della concentrazione intellettuale, Saturno, transita favorevolmente dal segno amico dell’Aquario se appartieni alla terza decade. Se sei sotto esame o prepari interrogazioni il momento è davvero ideale per sfruttare un perfetto stato di grazia astrologica.

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non preoccuparti troppo oggi, Toro. Prenditi cura dei dettagli e lavora per portare a termine le cose. Spunta le cose dalla tua lista e ti sentirai molto meglio con te stesso e la direzione in cui stai andando. Tieni gli occhi aperti e cerca di non avere una visione drammatica su ogni problema. Dai alle persone il beneficio del dubbio invece che fare il terzo grado. Concentrati su ciò che devi fare.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Vergine, prendere decisioni sarà ancora più difficile del solito. Da un lato, potresti sentire il bisogno di stabilizzarti, mentre dall’altro scoprirai che la tua energia sta imperversando in un milione di direzioni diverse mentre vuoi cercare nuove esperienze e interazioni sociali con gli altri. Cerca di adottare un programma che combini entrambe queste energie. L’energia ti farà muovere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo ego e la tua vitalità fisica dovrebbero avere una spinta oggi, Capricorno. Cerca di affinare l’energia che ti incoraggia a venire a patti con le tue emozioni. Sii consapevole del fatto che il tuo atteggiamento spesso cupo potrebbe iniziare a pesare molto sulle persone che ami. Fai attenzione a non ferire qualcuno solo perché sai che ti perdonerà.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Aspetti della tua vita che hai trascurato ultimamente potrebbero perseguitarti in un giorno come questo, Gemelli. Assicurati di essere al passo con tutte le tue responsabilità. Le cose potrebbero arrivare a un momento drammatico e potresti trovarti a un bivio importante. L’energia nervosa potrebbe farti correre freneticamente alla ricerca della strada giusta. Non lasciare che l’indecisione ti impedisca di arrivare dove devi andare.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è una solida base per la giornata che potrebbe farti sentire meno che energico nel far rotolare la palla, Bilancia. Non sorprenderti se c’è un senso di restrizione e di dovere che ti appesantisce. I tempi di riposo e di riflessione sono molto importanti nel ciclo naturale. Non pensare di dover essere sempre in movimento per fare progressi. Metti da parte la tua natura bellicosa oggi e riposati.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile trovare la direzione esatta che stai cercando oggi, Acquario. Potrebbe essere che c’è una forte forza che ti spinge a rallentare e ad essere più pratico con la tua energia. Questo potrebbe non essere il consiglio che vuoi sentire, ma probabilmente è il consiglio che devi seguire. Ricorda che il mondo non ruota intorno a te, indipendentemente da quanto ti piacerebbe pensare!

Oroscopo del Giorno 19 Maggio 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti trovare più facile connetterti con gli altri in questo momento, Cancro. Sarebbe opportuno che tu ti riconnettessi con amici o familiari con cui potresti aver perso i contatti. La loro energia può portare una prospettiva completamente diversa alla tua vita, che potrebbe sorprenderti con la sua ricchezza. Gli aspetti sono anche buoni per incontrare nuove persone. Non esitare a uscire e socializzare!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le cose andranno sempre più a tuo favore nelle prossime quattro settimane Scorpione, anche se oggi potresti scoprire che sono lente a muoversi. Potrebbe essere che c’è un pò di stress sul tuo corpo e che non ti senti molto motivato ad alzarti. Non preoccuparti. Questa sensazione passerà presto e ti sentirai di nuovo te in pochissimo tempo.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Proprio quando ti senti bene e solido nel tuo piano Pesci, qualcosa o qualcuno potrebbe intervenire per disturbare i tuoi piani. Oggi potresti avere la sensazione di fare un passo avanti e due indietro. Forse c’è una sensazione di dubbio che si insinua. Cerca di non lasciare che queste energie fastidiose e restrittive ti trattengano. Sii sicuro delle tue capacità.