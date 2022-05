Whisky, Gin, Rum e Cognac: i profumi alcolici da spruzzare in Primavera!

I profumi “alcolici” per la Primavera 2022!

Le note liquorose dei cocktail più famosi per farci trasportare dalle emozioni

I profumi alcolici con note liquorose si ispirano ai sentori del rum, del gin e dei cocktail più famosi, sono genderless e ad alto tasso alcolico, anche se bisogna ricordarsi che non si bevono!

I profumi si legano a tanti universi… Quando si vaporizzano le essenze vanno, in un certo senso, assaporate, facendoci trasportare dalle emozioni esattamente come fa un liquore che, al primo sorso, può offuscarci per un attimo la mente.

E allora scegli uno dei tanti profumi alcolici con il quale inebriarti!

L’Heure Verte Kilian Paris

The Liquors è un’intera collezione dedicata a fragranze con sentori di liquori. L’Heure Verte deve il suo nome all’happy hour francese e ha come note di testa l’assenzio, seguite da liquirizia e violetta, patchouli, vetiver e sandalo. Il flacone richiama i bicchieri da cocktail in cristallo intarsiato.

Lost Cherry Tom Ford

Si apre con note gourmand di amarena, mandorla e liquore, per proseguire con prugna, rosa turca e gelsomino sambac. Il fondo è caldo e opulento, con legni, resine, cannella e vaniglia.

Moscow Mule di Juliette Has A Gun

Ispirato al leggendario cocktail Moscow Mule di cui ricrea la composizione con note di vodka russa, ginger ale e succo di lime. Inebriante e pericoloso, con la sua miscela di rinfrescante bergamotto, accordi di zenzero e Norlimbanol, una molecola legnosa, simile al patchouli.

Spritz Veneziano di Tuttotondo

Tributo all’irresistibile long drink che ha conquistato e divertito tutto il mondo. Inebriante, aromatica e frizzante, questa eau de toilette è un accordo di prosecco avvolto dall’energia di limone e arancia, si fonde con note ricche di vaniglia, ambra e muschio.

1978 Les Bains Douches di Les Bains Guerbois

Un orientale, floreale, talcato che rievoca una notte selvaggia a Parigi in uno dei night club più cool del momento. Scie di fumo di tabacco tessono la loro magia. Soffi di mirra, vaniglia, patchouli e rosa orientale offuscano la mente.