Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2022 Sabato:

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è una certa probabilità che tu voglia fuggire dalla realtà oggi, Ariete. Non sei per niente ansioso di affrontare una situazione che richiede di impegnarti. È perché hai paura di non avere la capacità di assumerti questa nuova responsabilità? Questa è un’occasione per realizzare i tuoi sogni. Non ci può essere scusa per eluderla! Impegnati!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se ti stai allenando per un nuovo mestiere, se stai imparando una nuova tecnica o forse sei stato confermato dopo un periodo di tirocinio, puoi aspettarti che queste attività si concludano con una nota positiva. Potresti aver avuto un pò di paura che coloro che detenevano l’autorità disapprovassero la tua originalità, Leone. Al contrario, sembra che i responsabili lo apprezzino più di quanto tu pensi.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Alcuni dei tuoi demoni potrebbero tornare a perseguitarti oggi, Sagittario. Potresti ritrovarti a combattere alcuni di quegli stessi vecchi dubbi e insicurezze che pensavi di esserti lasciato alle spalle. Il tuo desiderio di un tenore di vita più elevato ti preoccuperà di problemi di denaro nel bel mezzo della giornata. Queste preoccupazioni passeranno, quindi fai un respiro profondo e cerca di non preoccuparti troppo.

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Devi affrontare un giorno di conflitto, Toro. Tuttavia, la discordia si rivelerà abbastanza utile. Questa è probabilmente una delle migliori opportunità delle ultime settimane per prendere coscienza di alcune questioni familiari. Le notizie su un pò di storia personale passata potrebbero sorprenderti, e forse anche sconvolgerti per un pò di tempo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Anche se potresti trovare la giornata un pò stressante, sarà invece importante nella tua evoluzione professionale. Dal momento che ultimamente ti è mancata l’ispirazione, non devi perdere l’occasione che ti verrà presentata oggi. Potresti scoprire un tirocinio in un nuovo campo che potrebbe anche portare a una nuova passione o impegno. Aspettati di vedere un nuovo desiderio per il futuro formarsi dentro di te, Vergine!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Urano benevolo ti sorride dal Toro insieme a Venere in Pesci e ti promette equilibrio e capacità di armonizzazione nell’ambiente familiare. La compagnia di genitori, figli e nipotini che ti rallegrano la giornata e, con cui avrai la possibilità di scambiare opinioni, confronti, tenerezze, è il dono che ti fa il cielo. Inoltre, un quotidiano in cui puoi godere di una costante assenza di ansie, questa è l’aspirazione palese o segreta che hai e che Urano contribuisce a farti raggiungere. Ti dedicate con tutto il tuo ardore passionale al partner (o alla partner) che hai accanto e ti prepari a riceverne in cambio un sentimento di fedeltà a prova di bomba. Uno slancio erotico eccezionale ti è garantito dal duo formato da Urano e Plutone: veri paladini dei tuoi successi, per prima e terza decade capricornine. Padrone dei tuoi mezzi ti muovi con tutta la tua sicurezza nell’ambiente di lavoro. E il Sole in Toro ti infonde anche la strategia vincente per sbaragliare con fortuna gli avversari.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Se ammetti di aver commesso un errore, è più probabile che le persone ti perdonino. Ti aspetta una giornata di confronto, Gemelli. Non c’è dubbio che sei in una posizione stazionaria riguardo alla tua carriera. Dal punto di vista finanziario, questo potrebbe in qualche modo ostacolare il tuo stile di vita, ma farai progressi se ti assumerai le tue responsabilità e capirai i tuoi errori. Non essere troppo critico con te stesso! Fa tutto parte del processo di apprendimento.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi l’energia celeste cercherà di insegnarti qualcosa, come ad esempio la condivisione con gli altri. Ma prima devi arrivare al punto in cui vuoi veramente condividere qualcosa di te stesso. Hai esaminato la tua tendenza a scappare? Sembra che tu abbia paura di essere sopraffatto dagli altri o che gli altri ti debbano qualcosa. Non è così, Bilancia. Perché non dare ad altre persone la possibilità di conoscerti?

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le energie planetarie di oggi saranno molto impegnative, Acquario. Mentre ti tormenti sul fatto che tu sia o meno all’altezza dello “standard”, i pianeti, in un modo molto sfacciato, rispondono che non lo sei! Questo perché ti stai muovendo troppo velocemente. Il cambio di direzione che stai facendo al momento è profondo, ma stai cercando di prenderlo alla leggera, osa rallentare e andare più a fondo.

Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ultimamente potresti aver desiderato un riconoscimento e un apprezzamento. Forse avevi messo gli occhi su una promozione al lavoro. Il giorno a venire ti mostrerà quale percorso sarà il più produttivo. Per avere successo Cancro, devi pianificare tutto con attenzione e concentrarti su un obiettivo. Dovresti essere sicuro di avere supporto per quell’obiettivo. C’è una lunga e difficile salita davanti a te, ma sei destinato a farcela!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’energia di oggi ti farà pensare solo alle tue relazioni, Scorpione. Non è facile avere relazioni con gli altri, come avrai notato. Le rispettive esigenze di ciascuno in una relazione possono essere difficili da capire. Inoltre, le richieste degli altri possono oscurare il tuo percorso o farti deviare da esso. Considera che meno chiediamo in una relazione, più diventa flessibile e profonda!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sembri voler diventare anziano e saggio prima del tempo, Pesci. Gli aspetti di oggi ti prenderanno per mano e ti ricondurranno nel vivo dell’azione, facendoti vivere la vita in tutta la sua intensità. Sì, sappiamo che hai davvero paura di questo! Ma se non torni in azione, rimarrai da solo nel tuo piccolo angolo. Il mondo ha bisogno di te. Non stare a casa!