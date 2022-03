Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2022 Sabato: ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere e Giove, Saturno e il Sole lavorano per te affinché la tua vita prenda una direzione spedita e vada sempre di più su binari di coerenza, di equilibrio e di sicurezza in te stesso. A inviarti prove per metterti sulla buona strada ci pensa il saggio Capricorno. La sua azione ti mette nelle condizioni di migliorare costantemente quello che hai intrapreso, ogni azione che farai, ogni passo che caratterizzerà il tuo cammino.

Venere e Marte ti tengono fedele compagnia in questa giornata di primavera e le tue mete sentimentali sono a portata di mano, più di quantotu stesso potresti immaginarti e attendere. Chi ha una relazione di coppia stabile può contare su un momento di sintonia molto intensa, specie se festeggia il compleanno dal giorno 8 al 14 del mese di aprile.

Urano, pianeta del lavoro, continua a trovarsi in posizione benevola all’Ariete dal buon vicino Toro, apportando novità fruttuose in campo professionale, specie se hai scelto di abbracciare un’attività autonoma e se se nato nella seconda decade.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti renderti conto che un amico è in realtà la tua anima gemella, Leone. Hai passato molto tempo insieme a partecipare a eventi sociali e ti sei reso conto di quanto attendi con impazienza la sua compagnia. Il tuo livello di affetto sembra ovvio, ma sarebbe una buona idea esprimerlo a parole. Se non trovi il coraggio di farlo, esprimi i tuoi pensieri con un regalo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sembra giusto che il tuo carico di lavoro sia aumentato negli ultimi giorni. Non importa se hai ancora tutti i tuoi compiti da svolgere, il tuo capo si aspetta che tu finalizzi un nuovo budget e scrivi anche una proposta? Chiedi l’aiuto degli altri, se puoi. Se non puoi, fai semplicemente del tuo meglio senza sacrificare tempo con la tua famiglia e i tuoi amici!

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Passione e romanticismo sono nell’aria Toro, quindi sfrutta al massimo l’atmosfera fantastica! Tutti sembrano essere in uno stato d’animo festivo. Ti senti vicino agli altri e provi una profonda gratitudine per i tuoi cari. Prendi in considerazione la possibilità di lasciare il lavoro presto per tornare a casa e coccolarti vicino alla tua persona speciale. Assicurati di essere più aperto nel condividere i tuoi sentimenti oggi.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti in disaccordo con il resto del mondo Vergine, mentre desideri ardentemente un pò di tranquillità da solo. Vedi se riesci a trovare un equilibrio tra passare il tempo con la tua famiglia e il tempo da solo. Se imposti la sveglia per svegliarti presto, puoi goderti la pace e la tranquillità dell’alba. Se non sei mattiniero invece, puoi sempre rinchiuderti in biblioteca per qualche ora di solitudine.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Negli ultimi mesi sei stato estremamente impegnato, hai lavorato ore in più in ufficio e poi sei uscito con gli amici fino a tarda notte. Questo tipo di comportamento è noto come “bruciare la candela ad entrambe le estremità” e raramente ha un lieto fine, Capricorno. Devi prenderti un pò di tranquillità, magari con qualcuno di speciale. È probabile che manchi al tuo partner e coglierebbe al volo l’opportunità di trascorrere una serata con te!

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti ricevere alcune notizie sconvolgenti da un membro della famiglia, Gemelli. Potrebbe farti vacillare per un momento, ma quando ti prendi il tempo per pensarci un po’ di più ti renderai conto che le cose non sono così preoccupanti come sembravano. Assicurati di sapere tutti i fatti prima di intraprendere qualsiasi azione. Vorrai essere sicuro di fare ciò che è giusto!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai un animo caldo e sensibile Bilancia, e oggi potresti sentirti particolarmente sintonizzato con i sentimenti degli altri. L’amore è nella tua mente, così come tutte le cose sensuali. Se stai acquistando vestiti, probabilmente sarai attratto da tessuti ricchi e lussuosi. Non esitare ad assecondare questo lato appassionato di te stesso. Il tuo partner probabilmente apprezzerà molto!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati che le energie planetarie di oggi aumentino la tua coscienza sociale, Acquario. Potresti essere distratto dai pensieri del senzatetto che hai visto oggi, o dallo speciale televisivo che hai visto sui bambini in guerra. Potresti riflettere sulla tua connessione e sulle tue responsabilità nei confronti dell’umanità. Perché non metti da parte un pò di tempo o denaro per un’organizzazione benefica a tua scelta? Se senti questi impulsi, non esitare ad agire di conseguenza!

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Devi soppesare i tuoi limiti fisici con il tuo desiderio di fare tutto, Cancro. Corri il rischio di sfinirti e di ammalarti proprio mentre finisci i tuoi compiti. Chiedi l’aiuto degli altri se puoi, per tutte quelle faccende e commissioni che devono assolutamente essere fatte. Dovresti assolutamente lasciare tutto ciò che può aspettare. La tua salute deve venire prima di tutto!

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Questa potrebbe essere una giornata difficile Scorpione, poiché senti l’attrazione di richieste e desideri contrastanti. Da un lato, ti senti obbligato a soddisfare le richieste del tuo datore di lavoro. Dall’altro, ai tuoi cari manchi e vorrebbero averti più vicino. Non c’è una risposta facile, anche se potresti prendere in considerazione dei modi per delegare più lavoro in modo da poter trascorrere più tempo con la tua famiglia.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserti chiesto di ingoiare il tuo orgoglio e cedere alla volontà di qualcun altro oggi, Pesci. Sarà difficile per te. Cerca di concentrarti sulle tue buone ragioni e risolvi la tua frustrazione facendo una bella camminata. Aspettati di ricevere notizie di benvenuto da un’altra fonte, che ti aiuteranno anche a calmarti. Rilassati con un gruppo di amici stasera.