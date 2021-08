Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2021 Sabato: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:È molto probabile che la soluzione migliore oggi sia semplicemente rinunciare al controllo, Ariete. Quando si tratta di questioni di cuore, le altre persone potrebbero trovarsi in un vortice di tumulto. Cercare di capire il loro stato d’animo sarà impossibile, quindi non provarci nemmeno. Potresti semplicemente voler lasciar andare le cose e vedere dove finirai prima di fare qualsiasi mossa importante.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Il tuo guerriero interiore potrebbe essere agitato oggi. Potresti anche avere dei dubbi sulle tue azioni, Leone. Sii sicuro di essere sempre sulla strada giusta. Potrebbe esserci un pò di tensione nel tuo mondo, ma cerca di non agitarti troppo. Questa è solo una fase passeggera. Non dovresti reagire in modo eccessivo e pensare di aver completamente torto riguardo a qualcosa che stai facendo.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le cose potrebbero diventare un pò ostili oggi, Sagittario. Nessuno vuole cambiare posizione. Potresti essere intrappolato tra problemi mentali e cardiaci. Entrambe le parti non perdonano e non vogliono rinunciare al controllo. La cosa migliore da fare è cercare di trovare un compromesso ove possibile. Potresti non ottenere la soluzione esatta che desideri, ma ne otterrai una che sarà praticabile per tutte le parti coinvolte.

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Bada alle buone maniere oggi, Toro. Assicurati che il tuo fascino sia al massimo. L’unione con il gruppo è essenziale mentre mantieni lo slancio dell’energia. Più siamo, meglio è. Una volta che la palla rotola nella giusta direzione, ci sarà un sacco di slancio per aiutarla a salire sulla collina successiva. L’importante è che ti assumi la responsabilità delle tue azioni.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Sii consapevole che oggi potresti sentirti messo in ombra o che i tuoi sforzi non saranno riconosciuti, Vergine. Potresti sentirti come se stessi facendo tutto il lavoro per gli altri e non ottieni nulla in cambio. La chiave è assicurarti di fare le cose che fai perché le vuoi. Falle per te. Non farle per gli altri perché ti aspetti che facciano qualcosa per te in cambio.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti pensare che tutto sia perfetto Capricorno, quando all’improvviso c’è una grande ondata di energia emotiva. Stai attento perché è probabile che tali situazioni si presentino e aggiungano intensità al tuo viaggio. Unisci le tue conoscenze con quelle delle altre persone invece di cercare di trovare tutte le risposte da solo.

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le situazioni e le persone con opinioni forti possono ostacolare la tua traiettoria oggi, Gemelli. I problemi di amore possono essere i più colpiti da questa energia tesa. La chiave è ricordare che non tutti sono tuoi nemici. Cerca di non diventare paranoico per questo. Fai del tuo meglio per avere un approccio rilassato e avere fiducia che le cose andranno bene.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Le questioni riguardanti l’amore potrebbero confondere oggi, Bilancia. Dovresti essere consapevole che forze potenti sono al lavoro per ingarbugliare la situazione attuale. Cerca di non scoraggiarti troppo da ciò che accade a causa di questa energia. Tieni presente che anche questo passerà e le cose torneranno chiare. In questo momento dovresti semplicemente sederti e prendere le cose con le pinze.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che una stretta comunicazione con gli altri sarà molto importante oggi. Nonostante questo, potresti sentirti solo. Anche all’interno di un gruppo numeroso, il tuo cuore potrebbe desiderare di legarsi strettamente solo con un’altra persona. Fai del tuo meglio per rimanere positivo indipendentemente dalle forze combattive che potrebbero essere al lavoro in un giorno come questo.

Momento di decisa armonia amorosa, ancora di più se hai un partner fisso oppure se godi della compagnia di un incontro occasionale. Saturno in bell’aspetto collabora a creare atmosfere giuste, ma senza smettere di fornirti un tocco di frizzante vivacità. Gli Aquari nati dal 27 di gennaio al 5 febbraio possono scoprire che un flirt sta trasformandosi in una storia vera.

Nel tempo libero estivo ti ritempri con la lettura di un buon libro o la visione di un film dell’ultima stagione che ti sei perso. Affettività, sensibilità, senso artistico sono tua disposizione. Giove ti dona la capacità di entrare in sintonia con i tuoi conviventi considerando ogni loro esigenza e tenendo conto della loro specifica personalità.

Oroscopo del Giorno 7 Agosto 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo spirito avventuroso è nobile Cancro, ma potresti scoprire che questo è uno di quei giorni in cui ti viene chiesto di giustificare le tue azioni. Le altre persone potrebbero essere gelose di te e del tuo stile di vita, quindi cercheranno di trovare difetti nelle cose che fai. Non farti ingannare dal pensare che qualsiasi cosa tu stia facendo è sbagliata o cattiva solo perché qualcuno non è d’accordo con te.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Concentrati sulle informazioni che ti arrivano oggi, Scorpione. Cerca di non emozionarti troppo per le conseguenze delle informazioni. Più che probabilmente, un approccio neutrale è il migliore in ogni situazione che incontri. Se hai già una forte idea di come andranno le cose, non riuscirai a notare le preziose sfumature che ti vengono presentate ora.

PESCI ⭐ EXCELLENT:Potresti trovarti in una posizione difficile oggi Pesci, come se fossi tirato in due direzioni opposte. Le forze potrebbero essere manipolative, quindi dovresti prestare particolare attenzione che nessuno si approfitti di te. Questo può essere più facile a dirsi che a farsi in un momento come questo.