Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2021 Sabato: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Potresti non sapere da che parte girarti oggi, Ariete. Potresti essere emotivamente appesantito da sentimenti e ricordi che ti legano al passato. Potresti anche sentirti limitato da figure autoritarie che ti sono state intorno più volte e quindi sentire che hanno il diritto di dirti come gestire la tua vita. Cerca di non lasciare che i tuoi pensieri si impiglino in nessuno di questi scenari.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere la sensazione che, nonostante tutto il duro lavoro che hai fatto, manchi ancora qualcosa Leone. La strada da percorrere è ancora lunga, indipendentemente dagli obiettivi che hai raggiunto finora. Forse la cosa che stai cercando è un momento tenero con una persona cara, qualcosa che è molto più vicino di quanto pensi. Smetti di cercare in lungo e in largo la cosa che hai sotto il naso.

SAGITTARIO: ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire una strana tensione. Sembra che niente di quello che dici o fai sia giusto, Sagittario. Per quanto tu possa provare a fare la cosa giusta, non puoi far andare le cose come vorresti. Cerca di non alzare troppo le tue aspettative. Lascia andare l’idea che le cose andranno esattamente come vuoi tu. Potresti anche non sapere cosa è meglio per te alla fine.

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe andare in molte direzioni diverse, con idee fantastiche su come dovrebbero essere fatte le cose, Toro. La difficoltà è comunicare queste idee in modo che abbiano senso. Gli altri potrebbero vederti come una minaccia alla loro autorità. Forse sentono che le tue idee potrebbero minare i loro piani, quindi le rifiuteranno. Non arrenderti. Combatti per il tuo diritto di essere ascoltato e rispettato.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La libertà potrebbe essere un tema importante per te oggi, Vergine. Inizi a chiederti da cosa stai cercando di liberarti. Una persona? Il lavoro? Un impegno? Queste potrebbero essere proprio le cose che inizierai a cercare non appena sarai libero. Cercare di capire cosa vuoi e di cosa hai bisogno nella vita a volte è più facile a dirsi che a farsi. Non rimanere bloccato su un concetto. Fai del tuo meglio per prendere le cose gradualmente.

CAPRICORNO: ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile per te mantenere la tua autodisciplina, Capricorno. La tua natura infantile vuole uscire e giocare. Emotivamente, sei ansioso di lasciarti andare e seguire la tua natura giocosa e istintiva, ma il tuo senso di responsabilità ti sta trattenendo. Questa difficile tensione interna può essere causa di irritazione in molte aree diverse della tua vita. Fai del tuo meglio per raggiungere un luogo di equilibrio e armonia.

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:In una conversazione filosofica o politica, non esiti a esternare i tuoi pensieri, Gemelli. I tuoi esempi possono essere estremi, ma i tuoi principi sono validi. Potresti entrare nella testa delle persone prima che tu te ne accorga e improvvisamente avrai bisogno di una via di fuga. La tua prima reazione potrebbe essere quella di cambiare argomento. È meglio ammettere di non conoscere la risposta o di non capire la domanda.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Sei il liquido che prende la forma del suo contenitore, Bilancia. Anche se questo può sembrare il modo meno conflittuale di fare le cose, potresti scoprire che in realtà è causa di grande frustrazione per te e per gli altri. Le persone potrebbero essere infastidite dal fatto che segui sempre l’esempio di qualcun altro invece di prendere l’iniziativa. Cerca di essere più deciso pur continuando ad essere accomodante.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se non sei chiaro sull’argomento di discussione, dillo Acquario. Fare domande è una parte importante dell’apprendimento. Non dovresti aver paura di chiedere. La comunicazione può assumere un tono serio ed è probabile che le discussioni si scaldino. Solleva argomenti politici a tavola e dare a tutti la possibilità di parlare della questione. Non cercare di cambiare argomento per evitare la conversazione.

Oroscopo del Giorno 12 Giugno 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti essere di buon umore Cancro, anche se potresti avere difficoltà ad esprimerti pienamente. Forse ti sembra che ci sia qualcuno che tiene d’occhio ogni tua mossa. Potresti sentirti come un bambino in classe osservato dall’insegnante. Non lasciarti intimidire dagli altri. Hai lo stesso diritto di dire la tua come chiunque altro.



La Luna ti invita a non farti coinvolgere dagli impegni professionali che ti tengono un po lontano oggi dal nucleo dei tuoi affetti. Recuperi con grande efficacia in serata, riguadagnando il tempo perso e facendoti strada nel cuore di chi ti ha visto assenteista. Dopo aver affermato la tua natura sentimentale, ritroverai tepore e genuinità nel calore del nido.

Nel settore professionale inserisci il tuo tocco di estro riuscendo così a dare uno smalto nuovo alla consueta attività quotidiana. Saranno favorite alleanze per te molto convenienti e che aggiusteranno rapporti di lavoro in precedente stallo. Frequentazioni tra colleghi, intraprese per caso, si trasformeranno in affiatate amicizie.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come un cucciolo che è stato lasciato fuori per la prima volta, Scorpione. L’aria è calda e tu sei pieno di energia. Sei pronto a correre sui campi e sulle colline. Sfortunatamente, sei legato a un paletto e non puoi muoverti oltre un raggio di tre metri. Il tuo cuore è pronto a volare, ma qualcosa al di fuori del tuo controllo ti tiene dove sei.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere timido quando si tratta di esprimere le tue emozioni oggi, Pesci. Questa potrebbe essere una cosa rara per te. Altre persone potrebbero chiedersi se c’è qualcosa che non va. La verità è che potresti sentirti come se dovessi calmarti e concentrare maggiormente la tua attenzione verso l’interno invece di dirigerla verso l’esterno. Non guardare agli altri per risolvere i tuoi problemi. Affrontali da solo. Stai solo attraversando un periodo introspettivo.