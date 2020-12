Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition: il Suv elettrico da 486 CV

Nuova Ford Mustang Mach-E GT Performance E dition : inedita potenza da 486 CV, autonomia di oltre 370 km e un look accattivante.

Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition è un Suv estremo, completamente elettronico, a zero emissioni ed estremamente reattivo con prestazioni accentuate al massimo.

Ford mustang, dopo la Mustang Mach-E, propone una nuova versione sportiva del suv elettrico: Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, da 486 CV e elevata autonomia da 378km.

L’illustre casa californiana però, ha voluto esagerare e ha da poco presentato la Ford Mustang Mach-E GT anche in un allestimento Performance Edition da 486 CV, un optional che potranno richiedere i futuri acquirenti.

Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition si distingue come l’eccellenza delle auto elettriche, la cui l’enfasi è affidata alla reattività con uno scatto rapidissimo da 0 a 100 km/h in 3.5 secondi grazie alla sua estrema dotazione meccanica, è infatti l’elettrica più veloce in accelerazione sul commercio.

Questo magnifico Suv 100% elettrico monta un powertrain che abbina due motori elettrici per una potenza complessiva di 486 CV e 860 Nm di coppia.

Non cambia invece l’autonomia che rimane sempre di 378 km con una carica completa di batteria, la configurazione elettrica è infatti la stessa con un pacco di batterie da 98.8kWh, in grado di recuperare 120 km di autonomia in soli 10 minuti di carica.

Numerosi particolari di design sia interno che esterno le attribuiscono un look sportivo:

Singolari e distintivi infatti nella Ford Mustang Mach-E Gt Performance Edition, i bellissimi cerchi da 19 pollici che ricoprono l’impianto frenante Brembo, il quale esibisce risaltanti pinze di colore rosso oppure da 20 pollici rifiniti con”Ebony Black” associati a pneumatici Pirelli su misura 245/45R20.

Il suv, dalle forme massicce e dinamiche, presenta pneumatici ribassati e sospensioni additive MagneRide a controllo elettronico per una guida piacevole e confortevole.

Al suo interno espone sedili sportivi Ford Performance con rivestimenti in tessuto tecnico, un volante con inserti di pelle scamosciata e un cruscotto con finiture in alluminio.

Affascinante anche il logo Performance Edition Gt posizionato posteriormente.

Ford Mustang Mache-E GT Performance Edition sarà lanciata sul mercato nel secondo semestre del 2021 e sarà disponibile in una vasta gamma di colorazioni tra cui spicca il Grabber Blue e il Cyber Orange.