Chiara Ferragni Aeffe: l’imprenditrice firma l’accordo con l’azienda romagnola

Chiara Ferragni Aeffe: l’influencer italiana conclude un nuovo affare per la linea intimo e beachwear

Inarrestabile. Dopo l’accordo con Monnalisa per la creazione di una linea di abbigliamento bimbo, la Ferragni firma con la società di moda romagnola Aeffe

Chiara Ferragni Aeffe – Il gruppo Aeffe, azienda di lusso di Massimo e Alberta Ferretti di San Giovanni Marignano, ha siglato tramite la società Velmar che detiene la produzione mondiale di intimo e beachwear, un accordo di licenza pluriennale con Chiara Ferragni che sfocierà in un business di qualità.

Monnalisa, l’eccellenza mondiale toscana del kidswear di alta gamma, specializzata in abbigliamento per l’infanzia, ha intrapreso con Chiara un progetto di moda bambina 0-10 anni che sosterrà ulteriormente lo sviluppo e la fama globale del marchio che prende il suo nome.

Una collaborazione entusiasmante che si distingue per il suo obiettivo, ovvero far crescere e conoscere in tutto il mondo il marchio del brand di Chiara Ferragni contrassegnato dall’occhio azzurro cigliato all’insù.

L’imprenditrice digitale dalle notevoli doti creative, esibirà i frutti degli accordi appena firmati nella Fall-Winter 2021/2022, la collezione autunno-inverno che porterà la sua popolarità alle stelle.

La collezione Chiara Ferragni Aeffe sarà commercializzata sia sul canale online sia nella boutique online di Chiara Ferragni, oltre ai migliori negozi selezionati e nei department store internazionali.

A crescere non sarà solo la sua popolarità ma anche le aziende a cui si è appoggiata, come dimostrano già le quotazioni in borsa dei due brand i cui titoli hanno ottenuto subito un aumento del 10%.

Chiara, la creative director del brand, tramite l’esperienza e il background di Velmar e Monnalisa, avrà successo nell’impresa di tradurre e interpretare la sua conformità distintiva e di condurla al vertice del successo, conseguendo profitti senza precedenti.