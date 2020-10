Olio di cocco, come utilizzarlo al meglio nella beauty routine

Olio di cocco: proprietà, usi e benefici nella cosmesi

Il prodotto must have della beauty routine

Versatile e naturale, ricco di sostanze antiossidanti che rallentano l’invecchiamento. L’olio di cocco, per le sue innumerevole proprietà emollienti e idratanti, è diventato il prodotto must have della beauty routine.

Ricco di polifenoli, antiossidanti che rivitalizzano la pelle e contrastano l’invecchiamento cutaneo. Nella routine di bellezza è un toccasana per la pelle del corpo e per i capelli perché nutre intensamente e ripara i danni.

Scopri come utilizzarlo al meglio!

Cura forfora e capelli secchi

Una maschera, da lasciare agire per tutta la notte, o uno strato di olio di cocco caldo pre-shampoo, riparano i danni, forniscono elasticità e fanno risplendere i capelli. Le sue proprietà antinfiammatorie inoltre, gli permettono di dare sollievo alla dermatite seborroica (la forfora).

Eccellente struccante

Per via della sua consistenza grassa, l’olio di cocco è in grado di sciogliere anche il trucco waterproof e lasciare allo stesso tempo la pelle morbida e detersa. Scalda tra le mani una noce di olio di cocco e massaggiala per qualche minuto sul viso e occhi, insistendo sulle ciglia per rimuovere il mascara. Rimuovi i residui con un panno in microfibra o con dei dischetti di cotone. Risciacqua con acqua tiepida.

Allevia le borse sotto gli occhi

Per alleviare le borse sotto gli occhi e le zone scure dovute alla stanchezza, picchietta delicatamente qualche goccia sotto agli occhi per sgonfiare e nutrire a fondo.

Balsamo per le labbra

I grassi dell’olio aiutano a combattere secchezza e screpolatura, creando una barriera d’idratazione che permette alla pelle delle labbra di disinfiammarsi. Massaggiatene un pò sulla bocca e lasciatelo in posa per farlo ben assorbire.

Crema anti-smagliature per il corpo

Grazie alle sue caratteristiche emollienti ed elasticizzanti ha un’azione preventiva sulla comparsa degli inestetismi. Applica l’olio una volta al giorno in zone con smagliature e poi massaggia per farlo penetrare nella pelle.

Rinforza le unghie

Anche le unghie hanno bisogno di nutrimento e massaggiarle con l’olio ha una duplice utilità: da un lato le rafforza, e dall’altro aiuta ad ammorbidire le fastidiose cuticole.

Sbianca i denti

Per avere gengive sane e rimuovere i batteri basta un risciacquo al giorno. L’olio di cocco, infatti, è un antisettico che scaccia l’alitosi, previene le carie e la gengivite. Un pò di olio di cocco unito al bicarbonato di sodio può trasformarsi in uno sbiancante naturale ed economico.