Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2020 GiovedÃ¬

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2020 Giovedì è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che l’umore a casa sia carico di tensione. Hai avuto qualche disaccordo? In ogni caso, sembra che la tua autostima sia più forte che mai in questo momento. Vai avanti ed esprimi eventuali reclami o opinioni che potresti aver tenuto per te, Ariete. Ma prova a farlo con delicatezza, soprattutto nei confronti della famiglia.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Se in questo momento ti senti stanco e irritabile Leone, dovresti sapere che è normale. Potresti aver avuto alcune settimane un pò troppo stressanti. Vorresti continuare sulla stessa strada? Fai attenzione che le tue ambizioni non ti portino a un grave esaurimento fisico. Sarai ancora più frustrato se ti ammalerai. Quindi sii saggio e prenditi cura dei tuoi bisogni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che oggi sarai perseguitato dai pensieri della tua vita amorosa, Sagittario. Forse sei incuriosito dall’idea di esplorare certi regni segreti della tua relazione, ma non sei sicuro di come comunicarlo al tuo partner. Forse stai ancora testando le acque aspettando di sapere come ti sentirai. In ogni caso, potresti decidere di procedere oggi.

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Sembra che la tua sensibilità sia in leggero conflitto con le tue azioni, Toro. Continui a compiere i movimenti quotidiani e fai ciò che avevi programmato di fare, ma sembra che il tuo cuore non sia più in gioco. Non chiederti il perché. È solo che ultimamente hai lavorato sodo e hai pensato molto. Hai raggiunto il limite ed è ora di riposare.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è un buon momento per guardare altrove, Vergine. Dovresti fare proprio come fa l’artista quando ha lavorato troppo a lungo su un dipinto, ovvero fare un passo indietro. Hai bisogno di schiarirti le idee. Fai una passeggiata. Chiama un amico. Le pause non sono mai facili per te, ma falle lo stesso. Dopo penserai che sia stata la cosa migliore!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi più che mai desidererai sfuggire dalla routine quotidiana, Capricorno. Hai sete di nuove immagini e suoni, nuovi volti e nuovi posti, ma sai che devi destreggiarti tra i tuoi desideri e gli obblighi professionali e domestici. Non è sempre facile. Fidati della tua immaginazione per trovare un modo per risolvere questo conflitto.

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver speso o risparmiato troppi soldi, Gemelli. È chiaro che è necessario un riequilibrio se vuoi trovare piacere piuttosto che frustrazione. È un fenomeno curioso, come se avessi perso il contatto con il tuo corpo. Eppure è nel tuo corpo che alla fine troverai il tuo equilibrio. Di certo non lo troverai nella testa!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è il momento giusto per districarti dalle relazioni che non ti vanno più bene, Bilancia. Non sarà facile, ma devi. Nella tua vita professionale e privata sei troppo esitante per uscire da situazioni o obblighi di cattivo gusto. Hai paura di ferire le persone o di farle impazzire. Ma alla fine ti stai facendo male. Dai più peso alle tue esigenze e segui il corso naturale delle cose.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei finalmente in via di guarigione, Acquario. I disturbi minori che potrebbero averti buttato giù ultimamente stanno iniziando a scomparire. Stai per recuperare tutta la tua energia fisica. Se esageri però, è probabile che il tuo livello di energia precipiti di nuovo. Se non altro, avrai imparato una lezione preziosa sull’importanza della moderazione, soprattutto ora. Non esagerare!



Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse negli ultimi mesi hai aspettato con impazienza il momento per tuffarti in nuove avventure. Sappi che il momento è quasi arrivato!

Ora hai la strategia, l’obiettivo e tutti i mezzi a tua disposizione per avere successo. Resta ancora solo un pò di lavoro da fare. Raccogli le forze e preparati ad agire con rinnovato vigore.



Vittorioso se sei nel settore sportivo o svolgi un ruolo politico o organizzativo di primo piano. In realtà a te del giudizio degli altri importa molto, anche se fai il possibile per non lasciarlo trapelare.

Energia super grazie a un’alimentazione ben calibrata con prevalenza di proteine di origine vegetale. Continua così!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei decollato come un proiettile pochi giorni fa, facendo grandi progressi in un breve lasso di tempo. Ora sei alle prese con dubbi che stanno minando tutta la tua energia. Riflettendo sugli eventi degli ultimi giorni, è ovvio che sei stato un pò spericolato nel perseguire a testa bassa i tuoi obiettivi. Non arrenderti, Scorpione. Ripensa la tua strategia.



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti un pò sotto tono oggi, Pesci? È possibile considerando tutto il tumulto emotivo che hai attraversato ultimamente. Ci vuole tempo per riprendersi da questetempeste. Come sai, il lavoro in se non è ciò che ti abbatte. È la preoccupazione per il futuro che prosciuga la tua energia. Concediti una pausa oggi. Prenditi del tempo per riposarti e recuperare.