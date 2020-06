Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2020 Martedì è il segno dei Pesci è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Relazioni serene, frizzanti, disinvolte; con qualche amico, specie di vecchia data che vi conosce come le sue tasche, si va più in profondità. Meglio sarebbe evitare di prestare libri o denaro a persone distratte. Happy hour o cenetta costosa, di regola non è vostra abitudine, soprattutto con il virus circolante, ma ora che vi sentite soli non ci potreste certo rinunciare!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Giù l’amore nel senso di coppia, specie quelle già collaudate che oggi soffrono il mal di noia. Più frizzanti e allegre le amicizie che i cuori liberi potrebbero scambiare per amore, magari avranno ragione, ma non è detto. Il lavoro è il punto focale della giornata, ma se di mattina tutto vi apparirà semplice e regolare, nel pomeriggio le cose cambiano mettendovi in serio imbarazzo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amate il partner e siete amati, ed è così che deve essere, l’amore chiama amore e se ne nutre. Se avete figli siete soddisfatti dei loro risultati scolastici, solo un rimpianto: vorreste fare loro un bellissimo regalo, ma l’assetto attuale delle finanze reclama prudenza. Sul lavoro guadagni promettenti, la trattativa è lunga e rischia di innervosirvi, ma se i risultati alla fine si vedono perché non provare a portare pazienza?

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Emozioni compresse, avete la testa altrove e il partner lo nota. Urticante la relazione con gli amici, basta una parola fuori posto per scatenare una polemica. Piccole complicazioni durante il tragitto casa-lavoro o in viaggio per affari. Nulla di grave, superate brillantemente il problema, tuttavia perdete tempo guadagnandoci in irritabilità. Capo pesante più del piombo!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è un sogno, un miraggio, ma con il partner litigioso, probabilmente insoddisfatto, e voi presissimi dai vostri impegni, c’è poco da darsi al romanticismo: oggi non sapete nemmeno cosa significhi questa parola. Giornata durissima sul lavoro ed è solo martedì, figurarsi come vi sentirete spappolati venerdì, boccheggianti in attesa del weekend. Tenete duro!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affettività matura e risolta, in coppia potete contare sul partner fidandovi ciecamente del suo affetto e della sua serietà. Parlate molto discutendo di tutto ma senza urlare. Qualche volta la polemica si avverte anche tra le pareti di casa vostra, ma non andate mai a dormire senza aver fatto pace. Sereni e soddisfatti sul lavoro, con qualche complicazione iniziale specie per chi lavora in proprio…

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è il grande consolatore, rallegra le vostre giornate aiutandovi a riannodare le fila della vostra vita scombinate da crisi e pandemia. L’imprevisto ansiogeno continua a preoccuparvi, ma se avete bisogno di uno sfogo potete sempre contare su buoni amici disposti all’ascolto. Benino gli investimenti, fate tutto di testa vostra e avete ragione: dare ascolto a questo o all’altro finirebbe col portarvi fuori strada.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In genere col partner avete un buon accordo, ma se oggi lui o lei è umorale e voi ostinatamente ancorati al passato e rigidi sui vostri principi, instaurare un dialogo sarà arduo almeno quanto cercare il famoso ago nel pagliaio. Chi lavora in proprio oggi faticherà ad attirare la clientela e quei pochi che arrivano finiscono spesso col piantare grane. Non sentitevi in colpa: state facendo del vostro meglio!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Di coccole non siete in vena, soprattutto in serata, alle prese con familiari musoni che tirano sempre l’acqua al proprio mulino. Fanno eccezione i propri ragazzi che amate teneramente, riscontrando in loro moltissima somiglianza con voi. Se siete nel ramo commerciale la situazione d’emergenza vi vorrebbe subito in pista a tamponare i problemi salvando il salvabile. Le carte in regola per riuscirci ce le avete!

Oroscopo del Giorno 16 Giugno 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore nelle retrovie, da parte vostra per lo meno, il partner vi ama sinceramente e fa di tutto per dimostrarvelo, ma a voi romanticoni i fatti non interessano: volete parole suadenti e flautate, sussurrate sul vostro collo da un poeta…Vita complicata per chi è alle dipendenze e deve rendere conto a qualcuno, probabilmente non a un tipo malleabile. Meglio tra soci che fanno fronte unito.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’affettività è calda e intensa, anche se deve farsi strada tra ricordi spiacevoli ed esperienze che l’hanno segnata. Molto dipende dal comportamento del partner e della famiglia in genere, se vi sentite amati riamate con intensità, altrimenti tendete a chiudervi in voi stessi. In azienda vi fate in quattro per svolgere al meglio la vostra parte e lo stesso vale per chi gestisce affari o insegna.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto bene, in famiglia si parla riscoprendo una complicità e un affiatamento che prima della pandemia, quando ciascuno si faceva la propria vita, sembravano un miraggio e ora invece vi sentite e siete una famiglia unita. Trattative professionali ben condotte, colloqui di selezione conclusi con successo! La casa è brillante e pulitissima, proprio un ambiente accogliente dov’è bello tornare a sera per rilassarsi.