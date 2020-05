ROLLS ROYCE SUPERCAR: opulence with Valience

Bassa, filante ed elegante quanto basta per coniugare prestazioni e classe in un mezzo unico: questo il rendering che Rian Prisk , giovane designer innamorato delle auto sportive, ha realizzato immaginando la Supercar Rolls Royce.

Rolls Royce , dopo aver puntato al lusso per famiglie con il Suv Cullinan , potrebbe provare a sedurre i giovani rampolli con un nuovo spettro, entrando di diritto per prima nell’olimpo delle Luxury Supercars .

A far compagnia alla Wraith e alla Dawn , rispettivamente coupè e cabriolet, potrebbe quindi arrivare un nuovo modello equipaggiato con il V12 di origine BMW, sapientemente addomesticato prima, e rieducato poi, affinchè possa prender posto in un’auto di tale lignaggio.

Ma i tempi cambiano, e le esigenze con loro. Ed è da un po’ che circola la voce che riguarda l’arrivo di un nuovo modello, in grado di esaltare anche il lato sportivo di ogni proprietario. Senza arrivare a sacrificare lei, Spirit of Ecstasy che campeggia gloriosa dal 1911. Baluardo di quell’ancien regime che sopravvive alle mode.

Perché una Rolls è semplicemente estranea a questi concetti. Condivide sì le strade con le altre supercar, capaci di rivoltare le leggi della fisica con le loro monstre prestazioni. Ma le similitudini finiscono qui. Perché le Inglesi rappresentano semplicemente lo stato dell’arte in fatto di lusso in ambito automobilistico.